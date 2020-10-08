08 Ekim 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:31

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş’ın kademeli olarak açılma süreci başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamayla ilk adımın atılacağını duyurmuş oldu.

Maraş’ta ilk etapta kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesi halkın kullanımına sunuldu. Kente yerleşime ise bir süre daha izin verilmeyecek. Önceki gün iş makineleri girerek sahil hattında düzenleme yaptı.

Bir dönem adanın en gözde tatil yöresi olan Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

HAYALET ŞEHİRDİ

“Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu edilmişti. Bölgenin mülkiyeti konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamaması nedeniyle bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi bulunuyor. Türkiye, Maraş’ın vakıf malı olduğunu belgeleri ile ortaya koydu. Bölgenin Kıbrıs’ı Fetheden Lala Mustafa Paşa tarafından vakfedildiği ispatlandı.

RUMLARDAN İTİRAF: AÇILMASINA ENGEL OLAMADIK

KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında geniş yer bulurken bütün çabalara rağmen açılışın engellenemediği ifade edildi.

Rum medyası, Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.