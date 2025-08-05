<p>'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan tarihi komisyonun ilk toplantısında komisyonun ismi de belirlendi.</p><p>TBMM'de kurulan komisyonun adı 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/08/05/terorsuz-turkiye-icin-mec-543_2-43.jpg'/>'Terörsüz Türkiye' için Meclis'te tarihi gün... Kurtulmuş: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/08/05/mhpden-komisyonda-net-mes-785_2-43.jpg'/>MHP'den Komisyon'da net mesaj: Bu süreç Çözüm Süreci'nin 2024-2025 versiyonu değildir