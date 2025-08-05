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Terörsüz Türkiye'ye adım adım... Tarihi komisyonun adı belli oldu

Bugün ilk defa gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun adı belli oldu.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 17:01 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye'ye adım adım... Tarihi komisyonun adı belli oldu
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"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan tarihi komisyonun ilk toplantısında komisyonun ismi de belirlendi.

TBMM'de kurulan komisyonun adı "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu.

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  • terörsüz türkiye
  • TBMM
  • Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

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