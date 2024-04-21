Tarihi olay... İşgal altındaki 4 Türk köyü çatışma olmadan geri alındı

Azerbaycan ve Ermenistan, 2'nci Karabağ Savaşı sonrası imzalanması beklenen barış anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilen sınır müzakerelerinde önemli bir aşama kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan, 30 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu 4 stratejik köyü Azerbaycan'a iade edecek.

Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade edeceğini duyuran Ermenistan'dan yapılan açıklamada "İlk defa ülkelerimiz arasında dört köyden oluşan kısımda devlet sınırı çizilmiş olacak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye, varılan uzlaşmanın "nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adım" olduğunu bildirdi.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu 4 köyü iade edeceğini duyurması Azerbaycan'da büyük bir coşkuya neden oldu. Azerbaycan basınına konuşan Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği Eski Askeri Ataşesi emekli Tuğgeneral Dr. Yücel Karauz, köylerin çatışma olmadan alınmasının tarihi bir olay olduğunu vurguladı.

Karauz, "Dün Azerbaycan için tarihi bir gündü. 2020'deki ikinci Karabağ savaşını kazandıktan sonra ülkenin her alanda nasıl ilerlediğine ve hedeflerine adım adım ulaştığına tanık olduk" dedi.

Azerbaycan'ın şanlı tarihine bir zaferin daha yazıldığını söyleyen Karauz, "Bunun hem bölge ülkeleri hem de Batı tarafından çok takdir edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Karauz, sınır belirleme süreçlerinin de yakın zamanda tamamlanacağını ümit ettiğini dile getirdi.