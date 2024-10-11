Tarihi operasyonun ilki tamamlandı: Türkiye bizi yalnız bırakmadı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemisi TCG Sancaktar, Mersin Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar'ın tahliye edilen 588 sivili Mersin'e getirmesinin ardından aynı göreve katılan TCG Sancaktar da yurda dönüş yolculuğunu tamamladı.

Tahliye edilen Türkler vatanlarında Beyrut Limanı'ndan bindirilen 378 sivili taşıyan gemi, ulaştığı Mersin Limanı'nda rıhtıma yanaştı.

Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar'dan indirildi.

Yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslerle limandan ayrıldı.

- "VATANIMIZDA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"



Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatarak, "Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Öncelikle yaşlı ve çocukluların tahliye edildiği gemi ile Beyrut'tan gelen yolcular arasında bulunan Nijeryalı eşi ve 7 aylık bebeği Hilda ile yurda gelen Goncagül Udigwe ise insanların Lübnan'da zor durumda olduğunu belirterek, "Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Tahliye olunca çok sevindik. Çünkü bazı uçaklar seferleri iptal ediliyordu, bu tahliye haberine çok sevindik. Ama orada kalanlar için durum çok zor. Yolculuğumuz çok iyi geçti, bizimle sürekli ilgilendiler" dedi.

"DURUM ORADA ÇOK ZOR"

Beyrut'tan gelenler arasında bulunan Necip Tunç ise orada yaşanan dramın kelimelerle anlatılamayacağının ifade ederek, "Durum orada çok zor. Millet korkuyor, hiç rahat yok. Bizler geldik. Devletimizden, ordumuzdan Allah razı olsun. Allah güç kuvvet ve zaferler versin inşallah" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Türkiye'nin Beyrut'tan yapılan tahliye sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydeden Orhan Havar ise "Savaş bölgesine çok yakındık. Orada mahsur kaldık. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Oradan bizi tahliye etti. Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor. Belirli bölgelerde savaş olmasına rağmen, şehrin ortasına bomba düşüyor. Hiçbir yer güvenli değildi. Bizim gibi mahsur kalan bir sürü insan var. Ama sağ olsun ülkemiz orada bizi bırakmadı, vatan toprağına kavuşturdu" ifadesini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini önceki gün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından sivillerin tahliyesini gerçekleştiren amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.

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Gemiler Türkiye'ye doğru yol çıktı