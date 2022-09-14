Tarihi projede ilk etapta yapılacak konutların bölge ve illere göre sayıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Kentsel dönüşümde de öncü rol oynayacak projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor. Projenin, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

- MARMARA BÖLGESİNE 78 BİNİ AŞKIN KONUT

Proje kapsamında, il ve bölgelere nüfus ve ihtiyaca göre farklı sayılarda konut inşa edilecek. Bu çerçevede, en fazla konut, 78 bin 650 ile Marmara bölgesinde yapılacak.

Bu bölgenin ardından ikinci sırada yer alan İç Anadolu'ya 42 bin 508 konut inşa edilecek. İç Anadolu bölgesini, 30 bin 300 konutla Ege, 30 bin 36 ile Akdeniz, 29 bin 624 ile Güneydoğu Anadolu takip edecek.

Karadeniz bölgesine 22 bin 410, Doğu Anadolu bölgesine de 16 bin 903 konut yapılacak.

Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara'da İstanbul, İç Anadolu'da Ankara, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Antalya, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Karadeniz'de Samsun, Doğu Anadolu'da Van olacak.

- İLLERE GÖRE KONUT SAYILARI

Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul'da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek.

Üç büyükşehri takip eden Gaziantep'te 10 bin 24 konut inşa edilecek. Bu şehirlerin ardından, konut sayılarına göre illerin yüksekten düşüğe doğru sıralaması şöyle:

"Bursa 8 bin 650, Konya 7 bin 500, Antalya 7 bin 100, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Kocaeli 5 bin 200, Mersin 5 bin 100, Diyarbakır 4 bin 800, Kayseri 4 bin 510, Hatay 4 bin 450, Manisa 4 bin 100, Balıkesir 3 bin 750, Samsun 3 bin 750, Van 3 bin 200, Kahramanmaraş 3 bin 101, Tekirdağ 3 bin 100, Aydın 2 bin 950, Denizli 2 bin 950, Sakarya 2 bin 750, Muğla 2 bin 600, Eskişehir 2 bin 499, Afyonkarahisar 2 bin 450, Mardin 2 bin 400, Trabzon 2 bin 300, Malatya 2 bin 251, Erzurum 2 bin 100, Sivas 2 bin 56, Ordu 2 bin 50, Çorum 1800, Kütahya 1800, Adıyaman 1750, Batman 1750, Elazığ 1651, Osmaniye 1550, Isparta 1515, Tokat 1500, Giresun 1450, Şırnak 1450, Zonguldak 1450, Edirne 1350, Yozgat 1302, Ağrı 1250, Çanakkale 1250, Aksaray 1212, Muş 1150, Düzce 1100, Rize 1100, Nevşehir 1069, Kastamonu 1058, Kırklareli 1050, Uşak 1050, Bitlis 1000, Niğde 1000, Çankırı 951, Amasya 950, Siirt 950, Kırşehir 939, Bolu 902, Burdur 864, Erzincan 847, Hakkari 804, Bingöl 800, Kars 800, Yalova 800, Karaman 751, Bilecik 750, Kırıkkale 719, Karabük 700, Sinop 600, Bartın 550, Iğdır 550, Artvin 500, Kilis 500, Gümüşhane 398, Bayburt 252, Ardahan 250, Tunceli 250."

