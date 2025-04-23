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Tarihi surlarda deprem hasarı: Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kamerada

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih ilçesinde bulunan tarihi sur duvarlarında hasar oluştu. Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu yakınlarındaki surlardan kopan büyük bir parça, yere düşerek çevredeki tel örgülere çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
Tarihi surlarda deprem hasarı: Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kamerada
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İstanbul'da meydana gelen depremde Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasar oluştu. Sur duvarından dev parça yere düşerken, olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarında hasar oluştu. Tarihi sur duvarından kopan dev parça, çevresindeki tel örgüye çarptı. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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