Tarihi Unkapanı Değirmeni üniversiteye dönüşüyor!

Yıkık durumdaki tarihi değirmenin yeniden ihya edilerek, eğitime kazandırılmasını amaçlayan projenin tanıtımında konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversitenin bu yerleşkesiyle beraber topluma doğrudan eğitim hizmetlerini sunacağını söyledi.

Sürekli eğitim merkezi, yüksek lisans programları, sempozyumlar, sergiler ve çalıştayların Unkapanı'nda yapılacağını dile getiren Arkan, "Mekan 1800'lü yılların sonunda Unkapanı adını verdiğimiz bir değirmen olarak inşa edilmiş. Haliç'ten gelen buğdaylar burada işleniyor ve sonrasında İstanbul halkının besin ihtiyacını karşılıyor. İnşallah İbn Haldun Üniversitesi burada eğitim, bilgi, düşünce ve sanat ihtiyacını karşılayacak. Burada bir ilk olarak da fikri olanların, projesi olanların açık ofislerde projelerini tartışabileceği bir alan da oluşturacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Arkan, projenin 4 biner metrekare taban ve kapalı alanı bulunduğunu aktaran Arkan, yerleşkede Türk-Özbek ilişkilerinin işbirliğine dair bir araştırma merkezinin de yer alacağını kaydetti.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, bunu kültürel bir proje olarak da değerlendirdiklerini söyledi.

İbn Haldun'un medeniyet tasavvuruyla ortaya çıkmış, sosyolog, medeniyet tarihi kurucusu ve iyi bir tarih felsefecisi olduğuna dikkati çeken Gündüz, şöyle devam etti:

"Biz de İbn Haldun Üniversitesi olarak köklerden göklere doğru yükselen global bir üniversiteden yola çıktık. Kültürel kimliğimizi ortaya koyarak, geçmişimize yaslanarak, geçmişimizden güç alarak geleceğe doğru yürümek istiyoruz. Öğrencilerimizin de bu inançla, bu şuurla yetişebilmesi için bu tarihi yarımadada, sur içinde bir ayağımızın olması gerekti. Burası bize şehir üniversitesi olma hürriyetini de kazandırdı."

- "ESKİ HAŞMETLİ GÜNLERİNE ÇEVİRMEYE GAYRET EDİYORUM"



İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise tarihi mirasın ihyasının bir fonksiyon kazandırmadan kolay yapılamadığını kaydetti.

Bu tür yapıların üniversite gibi kamu hizmeti görecek hale getirildiğinde ideal sonuçların ortaya çıktığını, bunun Süleymaniye bölgesinin hak ettiği hüviyeti kazanmasına önayak olacağını belirten Erdoğan, öğrenci ve akademisyenlerin bölgeye değer katacağını dile getirdi.

Projenin yapılmasının zaman alabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Süleymaniye Medreseleri'nde de yeniden üniversite faaliyeti yaparak aslında orayı da eski haşmetli günlerine çevirmeye gayret ediyoruz. Burayla beraber Süleymaniye Medreselerimiz tam olarak öğrencilerin ve hocalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir külliyeye dönüşmüş olacak. Burası tamamlandığı zaman İbn Haldun Üniversitesi'nin özellikle yüksek lisans ve doktora programları, sürekli eğitim merkezleriyle, tarihi bir noktada üniversitenin uluslararası ilişkilerini de güçlendirmede büyük bir görev üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul'un Türk-İslam medeniyetinin en müstesna bölgelerinden biri olduğunu anlattı.

Süleymaniye'nin de Zeyrek'le beraber şehrin en müstesna alanı olduğunun altını çizen Turan, projenin İstanbul'un yerel kalkınması için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua okunan ve kurban kesilen törene AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, bazı akademisyenler ve davetliler katıldı.