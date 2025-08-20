İSTANBUL 28°C / 19°C
  Tarihi zirve Ankara'da... Rutte: Türkiye'nin katkısı paha biçilemez
Güncel

Tarihi zirve Ankara'da... Rutte: Türkiye'nin katkısı paha biçilemez

2026'da Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için Ankara'ya teşekkürlerini ileten NATO Genel Sekreteri Rutte, 'Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır.' ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:37
Tarihi zirve Ankara'da... Rutte: Türkiye'nin katkısı paha biçilemez
NATO'dan, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ifadelerinin de yer aldığı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Rutte, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır." mesajını paylaştı.

Zirvenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini kaydeden Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

