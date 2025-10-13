İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Tarihi zirveye damga vurdu... Başkan Erdoğan'dan Gazze imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da 'Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine iştirak etti.

13 Ekim 2025 Pazartesi 23:17
Tarihi zirveye damga vurdu... Başkan Erdoğan'dan Gazze imzası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde karşılandı. Trump'la burada bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından fotoğraf çektirdi.

ABD Başkanı Trump'ın katılımcı ülkelerin liderlerini karşılamasının ardından aile fotoğrafına geçildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın davetine icabetle ülkeye gelen Erdoğan'ın katıldığı imza töreni birçok ülkeden liderlerin de alana gelmesiyle başladı.

Törenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Trump yaptı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Anlaşması'nı imzaladı.

Liderler daha sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Törenin ardından katılımcılar, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin yapılacağı salona geçti.

