İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7711
  • EURO
    7,403
  • ALTIN
    368.067
  • BIST100
    96455
Güncel

Tarihinde bir ilk! Kargo uçuşlarına başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.

IHA13 Nisan 2020 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:00
ABONE OL

Yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran havayolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21.700 kg’a kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

“TARİHİMİZDE İLK DEFA TAMAMEN KARGO UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Öğretmen çift sağlık çalışanları için evlerini atölyeye çevirdi

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.