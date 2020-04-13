Tarihinde bir ilk! Kargo uçuşlarına başlıyor

IHA 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:00

Yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran havayolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21.700 kg’a kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

“TARİHİMİZDE İLK DEFA TAMAMEN KARGO UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”



Daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.