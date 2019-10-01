Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayata gözlerini kapadı.Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hastalığı neydi? Tarık Ünlüoğlu eşi kimdir? gibi soruların yanıtları bu üzücü haberin ardından merak konusu oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırılmıştı. Tarık Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alıyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı.

TARIK ÜNLÜOĞLU HASTALIĞI NEYDİ?

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırılmıştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU EŞİ KİMDİR?

Gülenay Kalkan, Türk oyuncu. 26 Nisan 1950'de Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Kalkan Bugünün Saraylısı gibi bilinen birçok dizide rol almıştır.

Kocan Kadar Konuş filminde Efsun'un annesine hayat vermiştir.