'Tarım Anneleri Ev'leniyor' adlı proje kapsamında konteyner kent oluşturuyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsimlik işçi olarak çalışmak için Talas'a gelen tarım işçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Alaybeyli Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilecek projenin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Proje tamamlandığında her biri 21 metrekare büyüklüğünde 30 yaşam konteyneri ile eğitim ve çamaşırhane konteyneri ile çocuk oyun alanından oluşan konteyner kent kurulacak.

Şu ana kadar 18 konteynerin yerleştirildiği projede geri kalan kısmının ise kısa zaman içinde konuşlandırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 500 bin lira bedelle yapılan konteynerlerde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçların bulunacağını belirtti.

Projede çocuklar için de okul öncesi eğitim çalışmaları yapılacağını anlatan Yalçın, ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle barınma ve sosyal hayata uyumunun sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Konteynerlerin önemini anlatan Yalçın, "Talas'ın kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekanlar oluşturuyoruz. Böylece başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, mevsimlik işçiler için yılda birkaç ay kullanılacak konteynerlerin, geri kalan zaman diliminde şehir merkezinde uygun yerlerde Acil Yardım Konteyneri olarak yerleştirileceğini kaydetti.