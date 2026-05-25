Tarım arazileri sular altında kaldı! Sivas'ta çay taştı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle yatağından taşan Kalın Çayı, D-200 kara yolu kenarındaki yaklaşık 6 kilometrelik tarım arazisini su altında bırakarak bölgeyi adeta göle çevirdi.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:08
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yağışlarla yatağından taşan Kalın Çayı'nın çevresindeki tarım arazileri kısmen su altında kaldı.

Cami Mahallesi'nden başlayıp Yılanlıkaya köyü arazisine kadar uzanan D-200 kara yolu kenarındaki yaklaşık 6 kilometrelik hat, taşkın nedeniyle adeta göle döndü.

Bir kısmı ekili olan arazilerin suyla kaplandığı bölge, leylek ve balıkçıl gibi göçmen kuşlarının da uğrak noktası haline geldi.

Su içinde kalan ağaçlar ise D-200 kara yolunda seyahat eden sürücülerin dikkatini çekiyor.

