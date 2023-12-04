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Tarım arazilerinde drenaj çalışmalarıyla verim artışı sağlanıyor

Devlet Su İşleri tarafından Adana, Mersin ve Osmaniye'de Tarla İçi Geliştirme Projesi çerçevesinde drenaj çalışmaları ile tarım arazilerine değer katıyor.

IHA4 Aralık 2023 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Tarım arazilerinde drenaj çalışmalarıyla verim artışı sağlanıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkarken, toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleriyle de tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışıyor.

ADANA, MERSİN VE OSMANİYE'DE TARLA İÇİ GELİŞTİRME PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Adana, Mersin ve Osmaniye'de devam eden Tarla İçi Geliştirme Projeleri hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Ülkemizde son yıllarda DSİ tarafından hayata geçirilen "Tarla İçi Geliştirme Projeleri" ile sulama ve drenaj şebekelerinin tesisi, tarımsal yol sisteminin planlanması ve yapımı, arazi ıslahı, arazi tesviyesi, arazi toplulaştırması, toprak ve su muhafazası neticesinde tarım arazilerinden elde edilen yüksek verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bu projeler çerçevesinde; Adana, Mersin ve Osmaniye illerine bağlı 14 ilçe, 263 köy ve mahallede yapılan çalışmalar neticesinde; 2 milyon 488 bin 930 dekar alanda drenaj sorunu Kurumumuz tarafından tespit edilmiştir. Bu tespit edilen alanı kapsayacak şekilde yaklaşık 1 milyar 546 milyon TL maliyetli 10 adet proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan mühendislerimiz tarafından geliştirilmiştir. Projeler kapsamında taban suyunun yüksek olduğu alanlarda drenaj problemlerinin çözümü ve sorunlu sahaların ıslahı için değişik çaplarda drenaj borusu ve koruge boru döşenmesi, drenaj kanalı temizliği ve drenaj kanalı açılması ile kaba tesviye yapılması, ayrıca eski kapalı drenaj imalatlarının rehabilitasyonu için bakım, onarım ve drenaj hatlarının yıkama işleri projeler çerçevesinde yapılmış olup çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Çalışmaların devam ettiğini de anlatan DSİ Genel Müdürü Balta, "Ayrıca 3 adet projenin sözleşmesi imzalanmış olup 2 adet projenin de ihalesi yapılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilecek olan bu 5 adet projenin günümüz maliyeti ise yaklaşık 1 milyar 229 bin TL'dir" dedi.

"EKONOMİK GELİRİMİZİ ARTIRARAK ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çiftçilerden gelen geri dönüşleri yakından takip ettiklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Projelerin uygulanmasıyla; kırsalda alt yapının iyileştirilerek, tarımsal üretim sırasında olumsuzlukların ortadan kaldırılması, maliyetlerin azaltılması, toprak ve su kaynaklarının korunmasıyla birlikte tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz. Hayata geçirilen projelerden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Tarımsal ekonomik gelirimizi artırarak çiftçimizin yüzünü güldüren projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

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