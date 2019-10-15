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Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesinde neler var? Hileli ürünler listesi yayınlandı!

Hileli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve hileli ürünler listesine bir yenisini daha ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşların merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve hileli gıda satan toplam 618 firmanın 1211 parti ürünü içeren hileli gıda listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Hileli ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyu ile paylaşıldı. Tarım Bakanlığı tarafından hileli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kanatlı hayvan etinden domuz etine kadar birçok üründe ve bilinen markalarda yabancı madde tespit edildi. Hileli ürünler listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINLANDI! 
Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve hileli gıda satan toplam 618 firmanın 1211 parti ürünü içeren hileli gıda listesi kamuoyu ile paylaşıldı.
 

 
TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde birçok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Taklit ve Tağşiş’ listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın bin 211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi.
 
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130’u İstanbul’da, 73’ü Ankara’da, 123’ü İzmir’de, 101’i Adana’da, 56’sı Diyarbakır’da ve 65’i Bursa’da bulundu.
 
 

TAKLİT VE TAĞŞİŞ GIDA SATANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 
 
İSTANBUL’DA BİRÇOK MARKET VE RESTORANDA AT ETİ
İstanbul’daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu belirtildi. Fatih’te bir restoranda ve Pendik’te bir markette satılan ‘dana kavurmada’ at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi.
 
Beylikdüzü’nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe’deki birçok restoranda satılan ‘köfteden’ tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa’daki bir şirketin ‘dana eti’ olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy’de satılan ‘dana kıymada’ da kanatlı hayvan eti tespit edildi.
 
DOMUZ ETİ BULUNDU
İzmir Urla’da ‘dondurulmuş domuz sosis’ satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa’daki bir dinlenme tesislerinin ‘dana etli orman kebabında’ ve Tekirdağ’da ‘köfte harcı’ satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Adana’daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.

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