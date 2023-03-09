İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2023 Perşembe / 17 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9542
  • EURO
    20,053
  • ALTIN
    1108.51
  • BIST100
    5481.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarım Bakanlığı: Şap hastalığı taşıyan ilk vaka tespit edildi
Güncel

Tarım Bakanlığı: Şap hastalığı taşıyan ilk vaka tespit edildi

Tarım Bakanlığı: Şap hastalığı taşıyan ilk vaka tespit edildi

9 Mart 2023 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Tarım Bakanlığı: Şap hastalığı taşıyan ilk vaka tespit edildi
ABONE OL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.