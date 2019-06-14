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Tarım Bakanlığı'ndan Küçükçekmece Gölü'ndeki 'balık' ölümlerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü´nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin, 'Gel git olayları ve göl tabanında birikimler nedeniyle göl ile deniz arasında, yeterli su sirkülasyonunun olmadığı, bunun neticesinde göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kanaatine varılmıştır' açıklamasında bulundu.

  • DHA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece Gölü´ndeki balık ölümleri ile ilgili ihbarın ulaşması üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 12 Haziran´da incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği sonucuna varıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"İncelemeler neticesinde gel git olayları ve göl tabanında çakıl vb. birikimler nedeniyle Mimar Sinan Köprüsü civarında, göl ile deniz arasında, yeterli su sirkülasyonunun olmadığı, bunun neticesinde göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte; göl suyundan ve ölü balıklardan numuneler alınarak, göl suyu İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü´ne, ölü balıklar ise analiz için Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü´ne gönderilmiştir. Bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemleri sürerken, numuneler ve analizlerden gelecek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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