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Tarım işçilerini taşıyan patpat kaza yaptı! 13 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Tarım işçilerini taşıyan patpat kaza yaptı! 13 yaralı
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Kaza, Alaplı ilçesi Çamcılar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat E. idaresindeki pat pat, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve aracın römorkunda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazada kafasından darbe alan Aysel A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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