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Tarım işçisi kılığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Adana polisi yaptığı operasyonda yurt dışından yasa yollardan Adana'ya gelen ve tarım işçisi kılığına giren yabancı uyruklu 4 DEAŞ terör örgütü üyesini yakaladı.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Tarım işçisi kılığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin, kaçak yollarla Türkiye'ye girip, Adana'da saklandığı bilgisine ulaştı. Soruşturmanın ardından yabancı uyruklu şüpheliler Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ile A.V.'nin (50), tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.V.'nin, örgütün Suriye'deki kamplarında örgütsel ve silahlı eğitim aldığı, bir süre sözde trafik polisi olarak görev yaptığı belirtildi. Örgüt yöneticileriyle yakın ilişki kuran A.V.'nin, daha sonra örgütün sözde istihbarat bölümünde görev aldığı bildirildi. Diğer şüphelilerden Z.U.'nun Irak'ta, A.S. ve A.E.'nin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı kaydedildi. Örgütün güç kaybetmeye başlamasının ardından Adana'ya giderek uyuyan hücreye dönüştüğü ancak örgüt üyeleriyle görüşmeye devam ettiği öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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