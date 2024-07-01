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Güncel

Tarım Kredi'nin güncel market sayısı açıklandı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) yurt genelindeki market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Tarım Kredi'nin güncel market sayısı açıklandı
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Tarım Kredi, il merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlara alışveriş imkanı sunuyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, AA muhabirine, ülke genelinde 4 bin 300 satış noktasına ulaştıklarını söyledi.

Satış noktalarından 1200'ünün bakkal olduğunu belirten Aydın, "Bakkalın belirli bölümüne 150 kadar ürün koyuyoruz. Peynir, pirinç, mercimek ve yağ gibi ürünler. Bakkallarımız bizden direkt alıyor ve bizim marketlerde sattığımız fiyattan ürünleri satıyor." dedi.

- "RAKİPLERİMİZLE AYNI SAYILARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Aydın, bakkallar haricinde 3 bin 100 marketin de vatandaşlara hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Her gün yeni market açmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün halen bu işi yapan diğer rakiplerimizle aynı sayılara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıllar içerisinde bu hedefi gerçekleştireceklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Şu anda marketlerimizdeki performanstan da memnunuz. Marketlerimizde ortalama 1500 kadar ürün bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık 700 kadarını uçtan uca biz üretiyoruz. Bu yönüyle gerçekten başarılı bir organizasyon meydana gelmiş durumda. Bunu geliştirerek devam ettireceğiz. 3 bin 300 market sayısını 3 yılda yakaladık. Rakiplerimiz bu rakamlara bizden çok daha uzun yıllarda ulaştı. Çok hızlı koştuk. Durmadan ama biraz yavaşlayarak kaliteyi de ön plana alarak büyümeye devam edeceğiz. Üreticilerin yanında tüketicilere de hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

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