4 Ekim 2021 Pazartesi 17:46 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:46

Tarım Orman Bakanlığı kura sonuçları 2021 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli çalıştırılacak 118 işçi alımı için kura çekilişini tamamladı. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi bugün gerçekleştirilen kura çekilişi sonrasında tarimorman.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki Tarım Orman Bakanlığı kura sonuçları 2021 açıklandı mı? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi

TARIM ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; Tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere 118 işçi alımı yapılacak.

Tarım Orman Bakanlığı kura sonuçları henüz açıklanmadı. İsim listesinin olduğu kura sonuçları, 4 Ekim 2021 tarihinde bakanlığın sitesinden duyrulacak.

Tarım Orman Bakanlığı kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak. Tarım Orman işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TARIM ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Tarım Bakanlığı işçi alımı için kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında kabul edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi bakanlığın tarimorman.gov.tr adresinden duyurulacak.

HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

Kura sonucu adı çıkan adaylardan belge kontrolü sonucunda atanmaya hak kazananlar, 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapıldıktan sonra belirlenecektir.

Ağır Vasıta 1

Aşçı 4

Elektrikçi 1

Gemi Adamı 1

Genel Temizlik Görevlisi 27

İnşaat işçisi 4

Kaloriferci 4

Kaynakçı 1

Marangoz 2

Oto Boyacısı 1

Sıhhi Tesisatçı 3

Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 1

Tarım Hizmetleri İşçisi 68

ALIM YAPILACAK BİRİMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar aşağıdaki gibidir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Alım Süreci

20.09.2021-24.09.2021 İş Kur ilanı ve başvuruların alınması

04.10.2021 Noter tarafından kura çekimi yapılması

05.10.2021-10.10.2021 Çekilen kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların ilanı

11.10.2021-15.10.2021 Tarım Orman Bakanlığı kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların ilanda istenilen belgelerini iş başvurusu yaptığı işyerine teslimi

18.10.2021-20.10.2021 İşyerlerimiz tarafından teslim alınan belgelerin Bakanlığa iletilmesi

21.10.2021-31.10.2021 Belgelerin kontrolü

01.11.2021-05.11.2021 Atanmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların ilanı ile eksik veya hatalı belgeden dolayı hak kazanamayan adayların itirazlarının kabul edilmesi.

Bu tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tarım Orman Bakanlığı kura sonuçlarında yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum ve hastalık raporları olanlar ile COVID-19 salgını sebebiyle karantinada bulunanlardan göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.