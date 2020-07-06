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Bakan Pakdemirli'den Gelibolu'daki yangınla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:45
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Bu arada, denizden söndürme çalışmalarına da başlandığı için Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Vali Aktaş: Rüzgar etkisini sürdürüyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan seferber edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü aktaran Aktaş, "Bölgede iki köy var, alevler bazen yaklaşıyor ama şu anda çok büyük tehdit edecek durum yok. Biz de en yakın noktasındayız yerleşim yerinin. Yangın köylerden birinden iyice uzaklaştı, diğerine de yaklaşma durumunda gereği yapılır. Tarihi bölgeye ilerlememesi için arkadaşlar gerekli çalışmayı yapıyorlar. Şu ana kadar belli bir bölgede tutuldu." ifadesini kullandı.

Aktaş, yangının ne kadar alanda etkili olduğunu yönelik henüz bir tespitin bulunmadığını, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın da olmadığını kaydetti.

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