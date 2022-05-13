Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Veterinerler bu konu üzerinde daha fazla mesai harcamalı

Kirişci, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı"nda yaptığı konuşmada, veteriner hekimliğin ne denli önemli olduğunun Kovid-19 salgını sürecinde yaptıkları çalışmalarla açıkça görüldüğünü söyledi.

"Sokak hayvanları her zaman gündemde tutulmalı"

Veteriner hekimlerin sadece hayvan sağlığına değil, gıda, çevre ve halk sağlığı gibi birçok alana da büyük katkıları olduğunu dile getiren Kirişci, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor. Her gün başıboş hayvanların saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var. Sosyal ve mesleki sorumluluk adına bazı çalışmaları yürütmemiz geriyor." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları konusuna çok önem verdiğine işaret ederek, bu konuda tüm çözüm önerilerini önemsediklerini ve gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Ülke genelinde 31 veteriner fakültesi bulunduğunu ve bu sayının düşük olduğunu ifade eden Kirişçi, "Veterinerlik fakülteleri ziraat bölümleriyle aynı kaderi paylaşıyor. Maalesef ihtiyaçlar dikkate alınarak bir planlama yapılmıyor. Geçmişte ziraat fakültelerinde bırakın birinci öğretimi, ikinci öğretimler bile büyük rağbet görüyordu ancak söz konusu fakültelerimiz şu an öğrenci bulmakta güçlük çekiyor." diye konuştu.

Kirişci, öğrencilerin fark yaratacak şekilde kendilerini yetiştirmesinin mesleki açıdan belirleyici unsur olduğuna, veteriner hekimlikte de ihtisaslaşmanın önemine dikkati çekti.

- Veterinerliği hak ettiği konuma getirmek için en önemli konu ihtisaslaşma

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da veteriner hekimliğin zor ve karşılığında çok büyük getiri beklenmeyen bir meslek olduğunu söyledi. Kılıç, bu meslek grubunu, hak ettiği konuma getirmek için yapılması gereken en önemli çalışmanın ihtisaslaşma olduğunu belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün 6 kıtada sayıları 1,8 milyonu bulan veteriner hekimler tarafından kutlandığını ifade etti.

Söz konusu günü geçen ay Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşları nedeniyle buruk geçirdiklerini dile getiren Eroğlu, Volkan Lale'ye rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve hayatını kaybeden Lale'nin yakınlarına plaket takdim etti.