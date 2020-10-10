Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı mı? Bakan Pakdemirli açıkladı

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:04 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:21

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.



Bakan Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum"

Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kahramanmaraş'taki orman yangını) Andırın'da dünkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil."

Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u"

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