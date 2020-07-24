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  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.'

24 Temmuz 2020 Cuma 09:38 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:38
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