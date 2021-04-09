İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Nisan 2021 Cuma / 27 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1437
  • EURO
    9,6839
  • ALTIN
    456.949
  • BIST100
    1410.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını bildirdi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stok artışlarını önlemek için patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ve alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını ifade etti.

AA09 Nisan 2021 Cuma 10:53 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 10:54
ABONE OL

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerin, stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu aktaran Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır."

TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğanın valilikler (sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını bildiren Pakdemirli, Bakanlık ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıkların ikmal edildiğini ve ramazana girmeden illere sevkiyat işlemlerinin başlatılmış olacağını vurguladı.

Pakdemirli, "Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.