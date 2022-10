Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Dünyanın gıda krizine tahammülü yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa'da "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kirişci, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye 2001'de ekonomik kriz yaşadı. O dönem adalet nasıldı? Yargı nasıl karar veriyordu? Bu ülkenin vesayet odaklarının yargı camiasına, bu ülkenin sözde o günkü elitlerine nasıl brifing verdiğini, tabii bunu tırnak içinde söylüyorum ama nasıl talimat verdiğini de bu aziz millet o gün bunlara şahit oldu. Kendince yargı dağıttığını zannedenler vesayet odaklarından aldıkları talimatın gereklerini yerine getirdiler. Bu ülkede ders kitaplarında yer alan bir şiiri okuduğu için İstanbul gibi bir metropole 4,5 yıl hizmet etmiş bugünün Cumhurbaşkanı, dünün başbakanı, öncesinde İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olan birisine siyasi yasak getirildi, hapse atıldı. Ben 2002'de milletvekili olduğumda milletvekili olarak benim partimin genel başkanıyla ben aynı kürsüde yemin edemedim. Ben bu ülkede böyle bir standardı, profili düşük bir sözde demokrasi adı altında meclise gidip yemin eden bir milletvekili oldum ama bugün mecliste kimler var kimler. Söylenecek çok söz var ama öz itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bugünkü altında, üstünde kaç kişinin olduğu belli olmayan ama birbirine benzemezlikleriyle artık iyice yakinen tanınan bilinen bu sözde muhalefete baktığımızda, muhalefet önemlidir, muhalefet demokrasilerde iktidardan çok daha önemlidir ama Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok. Türkiye'de içeride ve dışarıda vesayet odaklarının kuklası haline gelmiş çevreler var, birbirine benzemezler var. Bir şeyler üretebilmek için AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ama ötesinde Türkiye'nin bu geldiği noktayı hazmedemeyen bir muhalefet var. Biz bunları müsaade etmeyeceğiz. Biz millet olarak bunlara asla izin vermeyeceğiz. İktidarları döneminde başlarından geçmeyen olay kalmadı. Sözde yeşil sevdalıların üç ağacı koruyacağız diye Türkiye'nin morali ve motivasyonunu alt üst ettiğini ve devamında 15 Temmuz'u getirdiğini ancak bu aziz milletin o gece liderinin etrafında kenetlenerek Türkiye ve dünyaya 'Türkiye işgal edilemez, Türkiye vesayet odaklarının artık yaşayabileceği bir ülke olamaz' dediklerini gördük" dedi.

"ENFLASYON VAR AMA ALLAH AŞKINA RAFTA BULUNMAYAN ÜRÜN VAR MI"

Bakan Kirişci, açıklamasının devamında, "Son 5-6 yılda ülke olarak önemli ilerleme kaydettik. Evet, bugün enflasyon gibi problemimiz, hayat pahalılığıyla ilgili bir problemimiz doğrudur ama unutmayın 2001'de dünyada herhangi bir ekonomik kriz yoktu ama Türkiye Sakıp ağanın dediği gibi yüzde 50 fakirleşti, ekonomik ve siyasi kriz Türkiye'nin üzerinden silindir gibi geçti. Bugün enflasyon var ama Allah aşkına rafta bulunmayan, olmayan bir ürün var mı? İstihdam her geçen gün artıyor, işsizlik rakamı her geçen gün düşüyor. Pandemiye rağmen dünyanın gelişmiş ülkeleri arasından en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya-Ukrayna savaşı başladığında her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkedir, biz futbol taraftarı mantığıyla bunun birini diğerine tercih etmeyiz. Bunların arasındaki barış dünyaya hizmet eder ama savaş özellikle kadınları, çocukları, fakir ülkeleri, bunları yok eder dünya bundan zarar görür dediğinde bizi vizyonsuzlukla, çapsızlıkla suçlayanlar oldu. Ne oldu? Önce Antalya diplomasi forumuyla daha sonra 22 Temmuz'da neticelenen tahıl zirvesiyle bir taraftan Ukrayna bir tarafta Rusya diğer tarafta dünyanın ortak örgütü BM, bu tarafta Türkiye. Peki kim diyebilir bu da kendiliğinden oldu. Bugün dünya nefes aldı. 5,5 milyon ton hububat tahıl koridorundan geçti. Şu anda 5,5 milyon ton hububat bu koridordan geçti ve dünya bir nefes aldı, rahatladı. Esirlerin takasını da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletin organları ve iki taraf birbirlerine olan bu hasımlıklarına rağmen bu takasa evet dediler sadece Türkiye'nin moderatörlüğünde" şeklinde konuştu.

"ŞANLIURFA ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE BİR NUMARA"

Bakan Kirişci, "Doğrudan tarlaya verilen destek herkes şikayetçi verilen desteğin toplam miktarı da 1,8 milyar lira. Bugün 39,2 milyar lira. Şimdi bunlar kendiliğinden mi oldu. Bu üretici bunu aldı mı bundan en çok pay alan Şanlıurfalı eli öpülesi üreticilerimiz, helali hoş olsun. Hak ediyorlar çünkü onlar bu ülkenin Antep fıstığında yüzde 32, kırmızı mercimekte yüzde 41, pamukta yüzde 40-45 aralığında üretim paylarıyla Türkiye'de bir numara. Buğdayda da 1,2 milyon tonla ikinci sırada" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Bakan Kirişci'nin açıklamalarının ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Bakan Kirişci, gün içinde temaslarını sürdürecek.