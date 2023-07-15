Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramankazan'da şehitleri andı

Bakan Yumaklı, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerce havalandırılan F-16 jetlerini durdurmak için tarlasındaki saman balyalarını yakan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik'i evinde ziyaret etti. Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyeti evde mahalle sakinleri karşıladı, şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Yumaklı burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, vatanın hain darbe teşebbüsüyle milletin evlatlarından alınıp her türlü hain düşünceye teslim edilmesi fikrinin, düşüncesinin akamete uğradığı gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"TBMM'nin kahraman unvanını verdiği Kazan ilçemizin çok değerli, çok kahraman vatan evlatları. Malumunuz hain darbe teşebbüsünün beyin takımı buraya yakın bir üssü kendilerine merkez olarak, yönetim üssü olarak seçmişlerdi. Kendilerine bu memleketin evlatlarının teslim ettiği vatan savunması için verdiği her türlü malzemeyi, ekipmanı, aracı, uçağı bu milletin evlatlarının üzerine bomba yağdırmakta zerre kadar tereddüt etmeyen bu hainler bir şeyi unuttular. Yeri geldiği zaman bu millet bu vatanın evlatları her şeyi geride bırakır, vatanları için çıplak elle bile onların karşısına dikilirdi ve nitekim de öyle oldu."

Yumaklı, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara, meydanlara inin çağırısına kulak veren vatanseverlerin tüm yurtta sokağa çıktığını söyledi.

Kahramankazan'da da vatandaşların sokağa çıktığını anımsatan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Minnettarlığımızı ifade edecek kelimeleri gerçekten bulamıyoruz. Buradan kalkan uçakların TBMM, Cumhurbaşkanlığı hatta Gölbaşı'ndaki özel harekatı hedef almaları boşuna değildi. Hepsinin bir sebebi vardı. Kahramankazan'daki çok kıymetli vatandaşlarımız yurdun her tarafında olduğu gibi kendilerine özgü, akıllarına gelen bu hain darbe teşebbüsünü akamete uğratacak fikirleri, düşünceleri o anda uygulamaya başladı. Sevgili muhtarımın yeğenleriyle, çocuklarıyla saman balyalarını üssün yakınlarına getirerek bir duman oluşturup uçakların kalkmasını engellemesinin çok önemli etkisi oldu. O ana kadar benim aldığım bilgiye göre yaklaşık 25'e yakın uçak kalkış yaparken, saman balyaları ve lastiklerin yakılmasıyla oluşan duman sonrası kalkabilen uçak sayısı 3'e düştü. Bu son derece önemli bir etki oluşturdu."

15 Temmuz gecesi uçakların alçaktan uçması dolayısıyla camide yuva yapmış leyleğin düştüğünü, kanadının kırıldığını aktaran Yumaklı, Muhtar Bitik'in çocuklarının yaralı leyleğe 2 ay baktıklarını, yaralı leyleğin takip eden yıllarda tekrardan vatanına yuvasına geri döndüğünü anlattı. Yumaklı, "Ama bu hainlerin geri dönecek ne bir vatanı var ne kokusunu bundan sonra hissedebilecekleri bir toprağı var. Her hainin olduğu gibi onların sonu da bu olmuş." ifadelerini kullandı.

TMO KENDİSİNE GELEN ÜRÜNLERİ ALACAK

Bakan Yumaklı, çiftçilik yapan mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayarak, şu an memleketin her yanında hasadın devam ettiğine dikkati çekti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), açıkladığı fiyattan kendisine gelen ürünleri herhangi bir zaman sınırı olmadan alacağını hatırlatan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:



"TMO kendisine gelen ürünleri söz verdiği fiyattan alacak. Belki zaman zaman operasyonel sıkıntılar olabilir. Bunların tamamını gidermeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir sorun varsa bulunduğunuz yerdeki ilçe, il müdürlüklerine veya TMO'nun ilgili birimlerine haber verirseniz o problemleri arkadaşlarımız çözmek suretiyle sıkıntıları inşallah giderecek. Belki 1-2 hafta sürebilecek bir yoğunluk var. İnşallah ondan sonra da herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır."