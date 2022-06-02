Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri, Haziran ayının 2 – 9 tarihleri arasında ÖSYM KPSS-2022/8 kılavuzunda yer alan şartlar doğrultusunda yapılacak. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/8 tercih kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

ÖSYM KPSS 2022/8 TERCIH KILAVUZU

Tarım ve Orman Bakanlığı'na; Ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi, harita mühendisi, avukat, laborant, kimyager, biyolog ve büro personeli gibi çeşitli branşlarda personel alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi http://ais.osym.gov.tr üzerinden KPSS-2022/8 kılavuzu doğrultusunda yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı ile ilgili detaylı bilgi KPSS 2022/8 tercih kılavuzu içerisinde yer alıyor.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları, Haziran ayının 2 – 9 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

1 – 523 ziraat mühendisi

2 – 392 veteriner hekim

3 – 135 gıda mühendisi

4 – 86 orman mühendisi

5 – 51 su ürünleri mühendisi

6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 – 7 harita mühendisi

8 – 24 avukat

9 – 23 laborant

10 – 23 kimyager

11 – 23 biyolog

12 – 10 veteriner sağlık teknikeri

13 – 10 ziraat teknikeri

14 – 3 veteriner sağlık teknisyen

15 – 3 ziraat teknisyen

16 – 182 büro personeli

17 – 190 orman muhafız memuru

18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi