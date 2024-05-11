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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, '2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.' açıklamasında bulundu.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:58 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Yaş çay alım fiyatı belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir." açıklamasında bulundu.

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