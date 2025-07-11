Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, su verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında farkındalığı artırmak, ortak projeler yürütmek amacıyla, Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliği etkilerinin her geçen gün daha derinden hissedildiğine işaret ederek Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda olması sebebiyle bu etkileri en çok hisseden ülkelerden birisi olduğunu aktardı. Bu durumun doğal kaynakların önemini daha da arttırdığını vurgulayan Yumaklı, "Birleşmiş Milletlerin kısa ve uzun yıllar öngörülerini içeren değerlendirmelerine baktığımızda tarım, orman ve su sektörleri bu sürecin merkezinde yer alıyor. Dünyada yaşanan bu gelişmeler de atık yönetiminin artık tercihten öte bir zorunluluk hale geldiğinde ortaya koymuş durumda. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'de yaşam tarzına dönüştü ve dünyada da hızla yayılıyor. Bu başarılı çalışmaları himayelerine alarak, dünyada ses getirici bir noktaya taşıyan Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇIKAN YANGINLARIN 31'İ ORMANA ATILAN YANICI CAM KIRIKLARINDAN"

Orman yangınlarının yüzde 84'ünün insan eliyle çıktığını bildiren Yumaklı, bu nedenlerin başında ormanlara atılan ya da açık alanlara bırakılan atık maddeler geldiğine dikkati çekti.

Yumaklı, mayısın ilk haftasında 81 ilde "Orman Benim" kampanyası başlattıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bir gün içerisinde tam 360 ton atık madde orman içlerinden temizlendi. Orman teşkilatımız orman içi temizliklerini düzenli olarak yılın 12 ayı yapmaya devam ediyor. Yeri, geri dönüşüm alanları olması gereken maddeler maalesef orman yangınlarına sebep olabiliyor. Şu ana kadar çıkan yangınların 31'i ormana ya da etrafa atılan yanıcı cam kırıklarından, 123'ü çöp ve atıkların yakılmasından meydana geldi. Bu nedenle sıfır atık hareketinin tüm ülke çapında önemli bir noktaya gelmesi için Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız"

Sıfır Atık Vakfı ile imzaladıkları protokolle su verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda farkındalığı arttıracaklarının altını çizen Yumaklı, Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesinde geniş bir teşkilat ağına sahip Bakanlığın, bu sürece önemli katkılar sunacağını vurguladı.

"SIFIR ATIK ANLAYIŞI KALKINMA STRATEJİLERİMİZİN MERKEZİNDE YER ALMALI"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş ise protokolün çevresel sürdürülebilirlik adına güçlü iradenin, ortak vizyonun ve kararlığın somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

İklim krizinin etkileriyle, doğal varlıkların tehdit altına girdiğine işaret eden Ağırbaş, "Sıfır atık anlayışı ve su verimliliği politikaları, yalnızca çevre politikalarının değil, aynı zamanda kalkınma stratejilerimizin de merkezinde yer almalıdır. Bugün imzaladığımız protokol, su verimliliğinden atık yönetimine, eğitim kampanyalarından pilot projelere, araştırmalardan uluslararası temsiliyete kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, vakıf olarak sıfır atığı 7'den 77'ye uzanan bir yaşam ve medeniyet biçimi olarak gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bakanımız Yumaklı liderliğinde atacağımız bu imza ile Türkiye'de yeni bir seferberliği başlatacağız. Sıfır Atık Hareketi, 2017'de Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başladı, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan, uygulanan bir hareket haline geldi. Türkiye'de başlayan su verimliliği ve seferberliği gibi hareketlerin de Türkiye'den Anadolu topraklarından başlayıp, dünyaya armağan edeceğimiz sıfır atık gibi ikinci bir marka olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından, işbirliği protokolü Yumaklı ve Ağırbaş tarafından imzalandı.