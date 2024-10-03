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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürünün listesini yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

IHA3 Ekim 2024 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürünün listesini yayımladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün listede yayımlandı.

BİLGİLER SÜREKLİ OLARAK YENİLENECEK

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması, ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Sitedeki bilgiler, gerçekleştirilen denetimler ile birlikte sürekli olarak yenilenecek.

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