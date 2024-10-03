Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün listede yayımlandı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması, ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Sitedeki bilgiler, gerçekleştirilen denetimler ile birlikte sürekli olarak yenilenecek.