Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç: KPSS-2022/8 tercih sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı için yapılan tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Haziran ayının 02-09 tarihleri arasında alınan KPSS-2022/8 tercihlerinin sonuçları sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 tercih sonuçları
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Haziran'ın 02 – 09 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilecek olan 1800 sözleşmeli personel alımı için başvurular sonuçlandı.
KPSS-2022/8 YERLEŞTIRME SONUÇLARI IÇIN TIKLAYIN
Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR
523 ziraat mühendisi
392 veteriner hekim
135 gıda mühendisi
86 orman mühendisi
51 su ürünleri mühendisi
15 balıkçılık teknolojisi mühendisi
7 harita mühendisi
24 avukat
23 laborant
23 kimyager
23 biyolog
10 veteriner sağlık teknikeri
10 ziraat teknikeri
3 veteriner sağlık teknisyen
3 ziraat teknisyen
182 büro personeli
190 orman muhafız memuru
100 koruma ve güvenlik görevlisi