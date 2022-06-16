Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç: KPSS-2022/8 tercih sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı için yapılan tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Haziran ayının 02-09 tarihleri arasında alınan KPSS-2022/8 tercihlerinin sonuçları sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 tercih sonuçları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haziran'ın 02 – 09 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilecek olan 1800 sözleşmeli personel alımı için başvurular sonuçlandı.

KPSS-2022/8 YERLEŞTIRME SONUÇLARI IÇIN TIKLAYIN

Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

523 ziraat mühendisi

392 veteriner hekim

135 gıda mühendisi

86 orman mühendisi

51 su ürünleri mühendisi

15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 harita mühendisi

24 avukat

23 laborant

23 kimyager

23 biyolog

10 veteriner sağlık teknikeri

10 ziraat teknikeri

3 veteriner sağlık teknisyen

3 ziraat teknisyen

182 büro personeli

190 orman muhafız memuru

100 koruma ve güvenlik görevlisi