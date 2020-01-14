İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8848
  • EURO
    6,5522
  • ALTIN
    292.111
  • BIST100
    120965
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapan firmalar listesi yayınlandı! Taklit ve tağşiş yapan markalar hangileri?
Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapan firmalar listesi yayınlandı! Taklit ve tağşiş yapan markalar hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapan firmalar listesi yayınlandı! Taklit ve tağşiş yapan markalar hangileri? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı son yaptığı denetimlerde 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit etti. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapan firmalar listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

14.01.2020  11:59 - Güncelleme: 14.01.2020  11:59

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapan firmalar listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Taklit ve tağşiş yapan markalar hangileri? sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ YAYINLANDI! 

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. 

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN MARKALAR HANGİLERİ?

Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 


TAĞŞİŞ VE TAKLİT NEDİR?

Tağşiş; Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini tanımlamaktadır. Diğer bir ifade ile “Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması; gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hali; bir şeye yabancı bir şey karıştırarak saflığını bozma; katıştırma” şeklinde de tanımlanmaktadır. Örneklemek gerekirse; tereyağına bitkisel yağ katılarak tamamen tereyağı gibi satılması, peynire nişasta katılması, nar ekşisine, zeytinyağına diğer yağların, bala glikoz ve fruktoz şurubu katılması bir tağşiş örneğidir.

Taklit; Gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle kendisinde olmayan özellikleri sahip gibi gösterilmesidir. Ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermektir. Meyve şurubunun üzüm pekmezi olarak pazarlanması, yine bitkisel kökenli bir yağın aromalarla ve katkı maddeleri ile tereyağına benzetilerek tereyağı olarak satılması tipik taklit örnekleridir.

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.