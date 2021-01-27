27 Ocak 2021 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:50

Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı tercih yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alımları için KPSS 2020/7 tercih kılavuzu üzerinden yapılacak olan tercihler için bugün son gün. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2020/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak tercihler 27 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. KPSS 2020/7 tercih kılavuzu ve Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri için bugün son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından personel alımı tercihlerinin 21-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından bir tarih verilmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili tarih bilgisi ÖSYM'nin "Duyurular" sayfası üzerinden açıklanacak.

KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir.

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda detaylar şu şekilde verildi:

"Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir."