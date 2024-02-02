Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan duyuru! ÇKS başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının başladığı ve ürün güncelleme son başvuru tarihinin 29 Şubat 2024 olduğu bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvurularının başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 2024 üretim yılı için başvurularda bulunan çiftçilerimiz, ürün güncelleme başvurularını 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden de başvuru yapılabilecek. Ürün güncelleme son başvuru tarihi 29 Şubat 2024."