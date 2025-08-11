İSTANBUL 32°C / 22°C
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yaralı yaban hayvanlarına yapılacak ilk müdahaleye ilişkin uyarıda bulunarak, 'Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin.' ifadesini kullandı.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, orman yangınlarından etkilenen yaralı yaban hayvanlarına yapılacak ilk yardıma ilişkin bilgi verildi.

Küçük bir yardımın bir canı kurtarabileceğine işaret edilen paylaşımda, "Yangın bölgesinde yaralı hayvan gördüğünüzde doğru şekilde müdahale edin ve hemen yetkililere bildirin." denildi.

Paylaşımda, yaralı bir hayvanla karşılaşılması halinde yapılacaklara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Kendi güvenliğinizi sağlayın, yangın ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olun. Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin. Hareketini kısıtlayın, kutu, kafes gibi güvenli alana yerleştirin. Sadece yanık kısmı yıkayın, steril nemli bezle sarın. Krem sürmeyin, soğuk ortama almayın. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya en yakın veterinere haber verin."

