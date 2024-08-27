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Güncel

Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle balık ölümleri devam ederken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

AA27 Ağustos 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu
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Körfezin belirli bölümlerinde ölü balıkların görülmesi ve kötü koku, yerel ve ulusal gündemdeki yerini koruyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin körfeze akan 7 dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numunelerin analiz sonuçları bekleniyor.

EKİPLER VATANDAŞLARI UYARIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin görüldüğü körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Ölü balıkların görüldüğü Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez tarafından da uyarıcı afişler asıldı.

Muhtar Nursel Ölmez, AA muhabirine, geçen haftadan bu yana balık ölümlerinin yaşandığı körfezde kokunun kısmen azalmaya başladığını söyledi.

"VATANDAŞLAR BALIK TUTMAYA GELİYOR"

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin balık tutmanın yasak olduğunu kendisine bildirdiğini anlatan Ölmez, "Görüldüğü taktirde ceza uygulanacak. Bana bunu söyledikleri için ve burada çok fazla balık tutmaya gelen vatandaş olduğu için uyarıcı bir yazı yazıp asma gereği duydum. Bilinçli olanlar gelmiyor ama geceleri bilmiyorum. Gündüzleri biz uyardık." diye konuştu.

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili acı gerçek

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