Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ‘kene' uyarısı!

IHA 11 Haziran 2020 Perşembe 16:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:43

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Hastalıkla mücadelede kişisel korunma tedbirleri oldukça önemlidir. Yüksek ölüm oranına sahip KKKA vakalarında mevsim itibari ile risk yüksek boyutta seyretmektedir. Sahada tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren çiftçilerimize il müdürlüğümüz öncülüğünde, ilçe müdürlüklerimiz tarafından gerekli uyarılar ve bilgiler verilmektedir” dedi.

Keneler konusunda dikkat edilmesini isteyen İbrahim Sağlam, “Bir kez daha tekrar edecek olursak vatandaşlarımızın, keneler konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar şunlardır: Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, repellent olarak bilinen böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir” diye konuştu.

Alınması gereken tedbirlere ilişkin konuşan Müdür Sağlam, “Kene ısırmasının tespit edilmesinde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemeleri önemlidir. Hızlı bir seyir izleyen viral ve hemorajik (kana yayılan) bir hastalık olan KKKA’nın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Ayrıca açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştırdığından tercih edilmelidir. Eve gelindiğinde vücut kene yönünden kontrol edilmeli, kene varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli ve zararlı bir cımbızla deriye yapıştığı yerden tutulup sağa sola oynatılarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kenenin uzaklaştırılmasından sonra ellerin su ve sabunla yıkanması, kenenin ısırdığı bölgenin ise iyot çözeltisi gibi bir antiseptikle, alkolle veya deterjanlı su ile temizlenmesi gerekmektedir. Keneler çıkartılırken öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla, üzerlerine sigara basmak veya kolonya ve gaz yağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske vb giymeleri gerekmektedir. Kızarıklık ve yüksek ateş gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının belirtilerinin görülmesi halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.