Tarla sürerken buldu! Roma dönemine ait

Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki 1'nci derece sit alanında bulunan tarlayı süren çiftçi, pulluğuna takılan taşı çıkardı. 1,5 metre boyunda, 1 metre genişliğinde ve üzerinde haç ile değişik figür olan taş eserin tarladan çıktığı bilgisini alan Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, eserin Roma dönemine ait olduğu belirlenip, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarla sahibi hakkında ise 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' ve 'arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.