İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
Güncel

Tarla sürerken buldu! Roma dönemine ait

Eskişehir'de, sit alanında tarla süren çifti, Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür olan taş eser buldu.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki 1'nci derece sit alanında bulunan tarlayı süren çiftçi, pulluğuna takılan taşı çıkardı. 1,5 metre boyunda, 1 metre genişliğinde ve üzerinde haç ile değişik figür olan taş eserin tarladan çıktığı bilgisini alan Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, eserin Roma dönemine ait olduğu belirlenip, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarla sahibi hakkında ise 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' ve 'arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.