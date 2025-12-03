Tarlada feci ölüm: Çiftçi hidrolik basıncın arasında can verdi

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17.00 sularında İdlib'e bağlı Yüksekköy'de meydana geldi.

Tarlasındaki çalışması sırasında traktörün pulluğunun konumunu düzeltmek için arka bölüme geçen Akarsu, bu sırada traktör arka tekeri ile pulluk arasına hidrolik basıncın aniden devreye girmesi sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Akarsu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.