İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4456
  • EURO
    49,5028
  • ALTIN
    5727.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarlada feci ölüm: Çiftçi hidrolik basıncın arasında can verdi
Güncel

Tarlada feci ölüm: Çiftçi hidrolik basıncın arasında can verdi

Şırnak'ta 36 yaşındaki çiftçi, kendi tarlasını sürerken traktör ve pulluk arasında kalarak hayatını kaybetti.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Tarlada feci ölüm: Çiftçi hidrolik basıncın arasında can verdi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17.00 sularında İdlib'e bağlı Yüksekköy'de meydana geldi.

Tarlasındaki çalışması sırasında traktörün pulluğunun konumunu düzeltmek için arka bölüme geçen Akarsu, bu sırada traktör arka tekeri ile pulluk arasına hidrolik basıncın aniden devreye girmesi sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Akarsu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.