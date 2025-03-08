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Tarlada obruk paniği

Karaman'da 10 metre çapında, yaklaşık 70 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

IHA8 Mart 2025 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Tarlada obruk paniği
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Merkeze bağlı Ortaoba köyünde yeni sürülmüş bir tarlada oluşan obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

Ortaoba köy muhtarı Mehmet Kılınç, obruğu buradan geçen bir köylünün fark ettiğini söyledi. Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukları televizyondan izlerken, şimdi bu durumun kendi köylerinde de olduğunu belirten Kılınç, "Çapı küçük gibi görünse de şuanda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız "dedi.

Obruğun oluştuğu tarlada incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da Türkiye'yi besleyen Karaman ve Konya Ovasında oluşan obrukların artık sürpriz olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen obruktan sonra bugün de burada oluştuğunu belirten Bayram, "Karaman'daki obruk sayısı son yıllarda hızla artmaya başladı. Önceden obruğu Konya'nın Karapınar ilçesinde olduğu zaman duyardık. Şimdi Karapınar'a sınır olan Karaman'ın köylerinde de obruklar oluşmaya başladı. Şuanda oluşan bu obruk çok ürpertici. Ben şimdiye kadar bu kadar derinlikte bir obruk görmedim. Obrukta yaklaşık 80 metre derinlik var. Bunun ana nedeni ise yer altı sularının bitmesidir" diye konuştu.

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