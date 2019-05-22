Tarlada tartıştığı 2 kardeşi tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Salar beldesindeki annesine ait tarlaya giden Musa D. (30), burada daha önce tarlayı annesinden kiralayan ve yonca eken Mustafa ile Servet Sağlam kardeşlerle karşılaştı.

Musa D, tarlayı annesinden satın aldığını söyleyerek balya saran Sağlam kardeşlerden tarlayı terk etmelerini istedi. Bunu kabul etmeyen Mustafa ve Servet Sağlam ile Musa D. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa D. yanında getirdiği tüfekle Mustafa ve Servet Sağlam'a ateş açtı.

Ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkları Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Musa D, olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.