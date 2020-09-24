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Tarlada tartıştığı eşini tüfekle vurdu: Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı arıyor

Bursa'da Tuğrul B. (35), tarlada çalıştığı sırada tartıştığı eşi Duygu B'yi (34) tüfekle vurarak, yaraladı. Yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı.

DHA24 Eylül 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:09
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Tuğrul B. ile eşi Duygu B. arasında, kendilerine ait tarlada çalışırken, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken, Tuğrul B., evden aldığı tüfekle Duygu B.’ye ateş etti. Yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duygu B., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Duygu B., buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise Tuğrul B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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