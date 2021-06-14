Tarlada üzerine yıldırım düşen 15 yaşındaki Salih öldü

DHA 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:05

Şanlıurfa'dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'ne gelen ailelerin çocukları Salih Güneş ile Abdülgani Güneş dün tarlada çalışırken üzerlerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan 2 çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Güneş, bugün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Güneş'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Şanlıurfa'ya doğru yola çıkarıldı. Abdülgani Güneş'in ise tedavisi sürüyor.