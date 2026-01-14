İSTANBUL 8°C / 7°C
Güncel

Tarladaki tartışma katliama dönüştü: Baba ve oğulun katili hakkında karar çıktı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde çıkan silahlı tartışmada baba ve oğlunu katleden, bir kişiyi de yaralayan sanık Recep D., ağırlaştırılmış suçlardan toplam 62 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Tarladaki tartışma katliama dönüştü: Baba ve oğulun katili hakkında karar çıktı
Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep D. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, akrabaları olan Hamza ve oğlu Şahin Taş'la tarlada tartıştıklarını ve karşı tarafın ellerinde çapa ile üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Öldürme maksadıyla ateş etmediğini öne süren sanık, pişman olduğunu belirtti.

Müşteki avukatı ise sanığın hedef gözeterek ve öldürme niyetiyle ateş açtığını, savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 maktul yönünden sanık Recep D'ye "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

OLAY

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 22 Haziran 2024'te Recep D, baba Hamza, oğlu Şahin Taş ve M.T. ile ilçe girişindeki arazide tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Recep D. tabancayla ateş etmişti.

Hamza Taş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirmişti. Olayda yaralanan M.T. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

