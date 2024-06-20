Tarlasına su kuyusu açmak isterken canından oldu

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Sağırsu köyü mevkiinde meydana geldi. Tarlasına su kuyusu açmak isteyen Nezir Özdemir, bu sırada meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan Özdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.