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Tarlasında dev domuzla karşılaşan çiftçi hayatının şokunu yaşadı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde mısırlarını sulamak için tarlaya giden 21 yaşındaki Umut Arslan, domuz saldırı sonucu ağır yaralandı.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
Tarlasında dev domuzla karşılaşan çiftçi hayatının şokunu yaşadı
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Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde ikamet eden Umut Arslan (21), sabah saatlerinde mısır tarlasını sulamak için tarlaya gitti. Arslan, sulama yaptığı sırada mısırlar arasına gizlenmiş dev domuzun saldırısına uğradı.

AYAĞI PARÇALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan Arslan'ın ayağı parçalandı. Domuz saldırısından güçlükle kurtulan Arslan, telefonla ulaştığı yakınlarından yardım istedi. Tarlaya gelen yakınları Arslan'ı aşırı kan kaybından dolayı baygın halde kanlar içerisinde buldu.

DOMUZUN DİŞİ BACAĞINDAN ÇIKARILDI

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arslan ameliyata alındı. Ameliyat sırasında Arslan'ın bacağından domuzun saplanan yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki dişi çıkarıldı. Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Köylüler ise köy civarında domuz avına çıktı.

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