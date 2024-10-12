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Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
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Muhittin Y. (43) idaresindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Osmancık yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile Narkız Y. (104), Hakkı Y. (80), Arif Y. (48), Döndü Ş. (44) ve Zeynep Ş. (9) yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Döndü Ş, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hakkı Y, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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