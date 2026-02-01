TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Yumaklı, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarların tespitine yönelik çalışmalara işaret eden Yumaklı, bu kapsamda Tarım Sigortaları Havuzunun sadece bir sigorta değil, emeğin, alın terinin ve yıl boyu verilen mücadelenin güvencesi olduğunu aktardı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya'da yaşanan olumsuzlukların ardından TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, hasar tespit ve zararların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelin, emeğinizi devlet destekli tarım sigortası TARSİM ile güvence altına alın, yıllarca büyüyen bir üretim hikayesini birlikte yazalım."