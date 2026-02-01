İSTANBUL 8°C / 6°C
  • TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Güncel

TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin, Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarların tespitine yönelik ilk andan itibaren sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

AA1 Şubat 2026 Pazar 13:23
TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Yumaklı, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarların tespitine yönelik çalışmalara işaret eden Yumaklı, bu kapsamda Tarım Sigortaları Havuzunun sadece bir sigorta değil, emeğin, alın terinin ve yıl boyu verilen mücadelenin güvencesi olduğunu aktardı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya'da yaşanan olumsuzlukların ardından TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, hasar tespit ve zararların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelin, emeğinizi devlet destekli tarım sigortası TARSİM ile güvence altına alın, yıllarca büyüyen bir üretim hikayesini birlikte yazalım."

  • Tarım Sigortaları
  • Sel Hasarı
  • Antalya Hasarı

